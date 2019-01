L'exploit du Sporting a suscité plusieurs réactions après le match, au micro de nos confrères de Proximus.



- Angella : "Nous avons fait le match qu'il faillait. On savait à quoi s'attendre en venant ici. Je suis très content de mon but et très fier de notre équipe aujourd'hui. Cette victoire me ravit et on se relance bien. Mon duel avec Wesley était très physique car c'est un joueur fantastique mais je pense avoir bien fait le travail."



- Ilaimaharitra : "Nous avions à cœur de réaliser une grosse prestation pour obtenir les 3 points et montrer que nous n’étions pas mort pour le top 6. On se relance bien aujourd'hui et c'est le plus important. Nous avons joué avec nos valeurs de combat et d'envie. Je pense qu'avec cet état d'esprit, nous irons dans les playoffs 1."

- Poulain : "La première mi-temps n'était pas bien maîtrisée face à un bon Charleroi. En deuxième période, c'était meilleur mais on n'a pas réussi à marquer nos occasions. Nous devons marquer bien avant pour essayer d'emballer le match ce que nous n'avons pas réussi à faire. Ce n'était pas un très mauvais Bruges mais il va falloir réagir pour gagner le prochain match. Tactiquement, nous n’avons pas trouvé de solution en première mi-temps sur un terrain très gras. Un avertissement ? Je ne pense pas mais il va falloir vite rebondir pour remporter le prochain match.

- Mehdi Bayat : "Nous avons eu un très bon état d'esprit pendant cette partie. Pendant le stage, Felice a vraiment préparé ce match à la perfection. Il n'a pas gagné le trophée du meilleur entraîneur mais je crois qu'aujourd'hui, il a gagné son duel tactique contre Leko. Nous avions convenu avec l’entraîneur que ce match allait conditionner l'évolution du groupe et du mercato. Avec ce que j'ai vu, je ne pense pas que nous avons besoin de renfort. A moins que Felice veuille passer en 4-4-2 avec la blessure de Golizadeh, nous allons peut-être chercher quelqu'un. Nous déciderons de cela ensemble mais rien n'est fixé pour le moment."

- Mazzu : "Je n'ai pas envie de contester l'arbitrage mais nous avons pris un carton rouge direct contre Waasland sur une phase similaire. C'est ce qui est frustrant. Je pense que nous avons bien préparé ce match et le mérite en revient aux joueurs qui ont appliqué à la perfection le plan de jeu. On a eu un peu de chance aussi avec des poteaux et des occasions manquées de Bruges. Nous avions besoin de cela pour prendre les 3 points. Quand on joue contre Bruges, on ne peut pas camper devant notre but. Nous voulions jouer au football aujourd'hui et cela nous a souri."

- Leko : "C'est un match difficile pour nous. C'est une mauvaise surprise. On a bien travaillé à l'entraînement pour préparer ce match. On a trop peu vu ce que Bruges peut faire habituellement. C'était tout simplement difficile aujourd'hui face à un bon bloc de Charleroi. Ils ont bien joué la contre-attaque. Nous avons encaissé sur phase arrêtée ce qui n'est pas une bonne chose. Siebe Schrijvers est très bien monté au jeu. A partir du moment ou tu ne marques pas tes occasions, c'est difficile de gagner des matchs."