Au terme d'un match plaisant, l'Antwerp et Charleroi se sont quittés sur un match nul (1-1) malgré de grosses occasions zébrées en fin de match.Un bon point pris pour les Zèbres face à une équipe qui n'a plus perdu une rencontre à domicile depuis le 16 mai 2019 et la neuvième journée de playoffs 1 face à la Gantoise (1-2).

Une mi-temps n'est pas l'autre

Malgré l'ouverture du score par Ivo Rodrigues après un quart d'heure de jeu, la première mi-temps n'a pas été très emballante. Pour preuve, il n'y aura eu que 5 tirs (3 pour l'Antwerp et seulement 2 pour Charleroi) durant les 45 premières minutes de la rencontre. Les supporters ont même dû attendre la 33ème minute et le penalty de Morioka pour voir le premier tir zébré être tenté...et raté par le Japonais.



(...)