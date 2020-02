Une phase qui avait beaucoup fait parler d'elle ce week-end.

Ce samedi, on jouait la 61e minute de jeu entre l'Antwerp et Charleroi lorsque sur une frappe à bout portant de Dieumerci Mbokani dans le rectangle, le ballon est repoussé malencontreusement par le bras de Nurio. L'arbitre, Bram Van Driessche n'hésite pas une seule seconde et accorde un penalty aux Anversois, au grand désarroi des Carolos. Si le ballon touche probablement le bras de Nurio, celui-ci se trouvait le long de son corps au moment de la frappe de Mbokani et ne lui permet pas d'augmenter sa surface corporelle. Pas un argument selon l'arbitre qui a confirmé le penalty après avoir été revoir les images en bord de terrain.

Mais bien pour la commission d'arbitrage, Ce lundi, la fédération belge a annoncé que Mr Van Driessche aurait dû s'abstenir et ne pas accorder de penalty aux locaux.

Finalement, cette erreur d'arbitrage n'a pas prêté à conséquence puisque Nicolas Penneteau a stoppé le penalty, tiré par Mbokani et les deux équipes se sont quittées dos-à-dos.