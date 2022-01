Match crucial pour les Zèbres ce dimanche !

Les sixièmes se rendent chez les quatrièmes pour un match capital dans la course au top 4. Réguliers cette saison, les hommes d'Edward Still voudront laisser derrière eux la défaite subie face à Louvain et entamer cette nouvelle année de la meilleure des manières. En face, les coéquipiers de Radja Nainggolan ne veulent plus perdre de plumes et recoller avec le trio de tête.

À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos suite à des buts de Zaroury et Fischer.

Les compos probables :

Antwerp : Butez, Engels, Almeida, Bataille, Vines, Verstraete, Yusuf, Nainggolan, Benson, Balikwisha, Samatta

Charleroi : Kamara, Knezevic, Andreou, Bessilé, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Kayembe, Gholizadeh, Zaroury, Bayo

Suivez la rencontre en direct commenté :