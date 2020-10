Il n’est certainement pas le transfert entrant arrivé à Charleroi avec le nom le plus ronflant. Pourtant, Jules Van Cleemput est bien décidé à se faire rapidement sa place dans le onze zébré. Transféré au Sporting le dernier jour du mercato, le Belge est venu remplacer Maxime Busi, parti à Parme. "Les premiers contacts avec Charleroi remontent à dimanche", explique dans un français presque parfait Van Cleemput. "Le lendemain, je suis arrivé dans les bureaux à 16 h et nous sommes repartis à 22 h 30. La dernière journée de mercato a été un peu stressante car tout devait se dérouler rapidement. Je ne m’attendais pas à ce qu’une équipe comme Charleroi vienne me chercher. C’est un club qui est en train de bien grandir et je suis fier de faire partie de ce projet."