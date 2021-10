Charleroi Cueilli par Lommel, le Sporting est confronté à son premier échec de la saison. Analyse sur les leviers à actionner pour rebondir.

Ce sont des sentiments que chaque joueur exècre. Ce jeudi matin, les Carolos se sont levés avec la gueule de bois sans avoir ingurgité de spiritueux. Les conséquences de l’ivresse de la déception subie face à une équipe lommeloise bien moins forte intrinsèquement parlant.

Edward Still n’a pas attendu que les effluves de l’élimination surgissent au bout de la nuit blanche pour montrer sa déception. "Il me faut un peu de temps pour analyser la rencontre mais à chaud, je suis dégoûté. Il n’y a pas de lendemain après une défaite en Coupe. C’est ce qui rend la chose difficile à accepter. Ma seule envie, c’est de revenir plus motivé que jamais pour préparer la rencontre de samedi", a-t-il lancé dès la fin de la rencontre.

Un sentiment partagé par ces joueurs, déçus d’avoir eu la mainmise durant toute la partie sans avoir su être adroit dans le dernier geste. Il y a forcément un sentiment de frustration de se faire sortir de cette manière après avoir été au-dessus pendant 120 minutes.

"Parfois, la chance nous sourit. Ce mercredi, elle n’était pas de notre côté, résumait Jackson Tchatchoua. C’est difficile à accepter car la Coupe de Belgique a quelque chose de symbolique. Nous n’avions pas d’objectif précis mais ce n’était pas du bonus. On était là pour gagner cette rencontre quel que soit l’adversaire et sa division. Il fallait être juste dans les petits espaces face à un bloc regroupé. Nous n’y sommes pas parvenus."

(...)