Le Franco-Camerounais a signé au Sporting en 2018 mais a été prêté à trois reprises.

Arnold Garita. Voilà un nom qui ne doit pas dire grand-chose aux supporters de Charleroi. Pourtant, l’attaquant de 25 ans appartient au Sporting et est l’un des huit joueurs prêtés cette saison par les Hennuyers.

Mais, contrairement à Delfi, Bedia ou encore Lazare, le Franco-Camerounais n’a jamais mis les pieds à Charleroi. "Mon agent (NdlR : Samir Khiat, qui est aussi l’agent de Marco Ilaimaharitra) connaissait le club, explique-t-il. La direction s’est positionnée et j’ai aimé l’intérêt qu’elle me portait. J’avais déjà entendu parler de Charleroi, via Amara Baby que j’avais cotoyé à Châteauroux, mais sans plus. Durant l’été 2018, le deal s’est fait à distance, ce qui fait que je n’ai jamais été sur place."