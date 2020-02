Avec ce bilan de 2 points sur 9 après la trêve hivernale (et un seul but marqué), faut-il se faire du souci pour Charleroi ? Aucune sonnette d’alarme n’a encore été tirée au Mambourg. Et Charleroi serait d’ailleurs dans une position plus confortable si son match bien engagé face à Malines n’avait pas été arrêté à cause du brouillard.

Une analyse signée Nicolas Bughin.