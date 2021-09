Simon Mignolet: Je suis très content avec ces trois points car Charleroi a fait un gros match et a dominé toute la rencontre. On a eu seulement 3 jours pour récupérer donc je suis super content avec les trois points même si notre performance n'était pas top! Je m'excuse pour ma réaction contre les supporters de Charleroi, il y'a toujours une bonne ambiance ici et je veux que ça reste comme ça.

Marco Ilaimaharitra : On va partir avec de la frustration mais retenons le positif, on a tenu tête à Bruges pendant 90 minutes. On voulait rester invaincu et malheureusement on prend un but tard dans la rencontre, on peut quand même être fier mais c'est très frustrant ce soir !

Edward Still: C'est un énorme sentiment de déception car on déteste perdre. Mais au moins on a perdu en ayant la tête haute et tout le monde a vu qui était Charleroi. Tout le monde a fait un boulot fantastique et cela se joue sur des détails. Mignolet a fait une deuxième mi-temps exceptionnel. Il va falloir relever la tête et on verra un grand Charleroi contre Malines. Au niveau des occasions, je pense qu'il n'y a pas photo, on a été supérieur même si Bruges a eu le ballon, ce qui est normal car c'est la meilleure équipe de Belgique.

Philippe Clement : C'était un beau match avec deux belles équipes qui voulaient gagner. C'était un beau spectacle pour le public. On avait la volonté de confirmer en Pro League notre prestation de mercredi. Nous étions vraiment motivés et je suis très content de ces trois points. Nous travaillons dur pour être au top à chaque match. Jusqu'au moi de décembre, nous jouerons tous les trois jours donc nous devons être prêts physiquement.