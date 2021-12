Un stade vide, une kyrielle de blessés en défense, une attaque orpheline et deux défections de dernière minute pour cause de Covid (Tchatchoua et Descotte) : le piège semblait inéluctable pour le Sporting. Il s’est refermé, sans pitié, sur des Zèbres trop affaiblis. Trop amorphes, aussi. Comme perdus. Ou vidés. Ou les deux.