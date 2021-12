Le match aller avait tout changé. En sortant d'une série peu reluisante d'un point sur neuf, les Zèbres repartaient de l'avant grâce à une victoire face aux Limbourgeois (2-0). Cette partie constituait un premier tournant dans la saison des Hennuyers. "Cela a été un moment important pour les joueurs car ils ont compris qu'ils pouvaient gagner face à des équipes importantes", analyse Edward Still.

Deux mois plus tard, Genk n'a plus le même entraîneur. Bernd Storck a pris la succession de John Van den Brom la semaine dernière. Une inconnue que le technicien brabançon devra gérer. "Il y a beaucoup d'éléments qui changent entre ces deux entraîneurs notamment dans la qualité du pressing et l'intensité déployée par les joueurs. Ce sera un match avec de nombreux duels"

Pour cette rencontre, Still pourra compter sur Ilaimaharitra, incertain après un coup reçu vendredi dernier face à Ostende. "Le scan a été rassurant. Le plus important, c'est le ressenti du joueur. On est rassuré et lui aussi. Il a pu s'entraîner à 100% ce mardi et mercredi. C'est une très bonne chose."

Au rayon des absents, le coach devra encore se passer de Van Cleemput. "Il avance dans sa revalidation et va de mieux en mieux autant physiquement que mentalement. Willems et Nkuba poursuivent également leur réathlétisation. Zedadka est complètement fit pour demain", précise-t-il.

A la Cegeka Arena, Charleroi se présente avec confiance et armé de ses cadres. Pour réintégrer le top 4.

La sélection : Koffi, Desprez, Chiacig, Bessile, Lokembo, Andreou, Knezevic, Ozornwafor, Tchatchoua, Zedadka, Kayembe, Gillet, Ilaimaharitra, Morioka, Zorgane, Gholizadeh, Benchaib, Zaroury, Nicholson, Descotte