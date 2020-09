Rien ne semble pouvoir arrêter le Sporting Charleroi en ce début de saison.

"Je veux féliciter Charleroi pour le jeu proposé et son 15 sur 15. C'est une équipe très difficile à battre..." : ces mots sont ceux de Francky Dury, en français dans le texte, à l'issue de la victoire des Zèbres contre Zulte Waregem ce dimanche soir (0-2). Des propos accueillis avec un léger sourire et une pleine humilité de la part de Karim Belhocine, conscient plus qu'un autre que les félicitations peuvent rapidement laisser place aux critiques.