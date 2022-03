Face à un concurrent direct, les Zèbres ont l'occasion de valider leur billet pour les Playoffs 2.



Côté malinois, Souza effectue son retour après avoir purgé une suspension suite à son exclusion contre le Cercle il y a quinze jours.

Côté carolo, Zedadka, Bessilé et Ferraro ne sont pas disponibles. Kayembe et Morioka sont menacés au même titre que Ilaimaharitra qui prendra deux matchs de suspension au prochain jaune. Heymans et Morioka pourraient être laissés sur le banc au détriment d'un duo d'attaque Badji-Bayo soutenu par Gholizadeh.



Le onze probable de Charleroi: Koffi, Knezevic, Ozornwafor, Van Cleemput, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Gholizadeh, Badji, Bayo





Suivez Malines-Charleroi en direct commenté dès 16h15: