Du rêve au cauchemar. En un peu plus de six mois, Charleroi est passé d’une équipe joueuse, dangereuse dans tous les secteurs du jeu et imbattable à un collectif impuissant, inoffensif et incapable de se révolter.

Les chiffres sont révélateurs : depuis son 18 sur 18 d’entrée de jeu, le Sporting reste sur un bilan de 24 points sur 78, soit 30,76 % des points mis en jeu depuis la fin septembre. À titre de comparaison, la lanterne rouge Waasland-Beveren a empoché 28 points sur 96 depuis le début de la saison, soit 29,2 %. (...)