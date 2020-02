Charleroi affronte Zulte Waregm ce soir à 18h.

Après sa défaite contre Genk, Charleroi doit se relancer pour consolider encore un peu plus son avance sur Genk. Avec 4 points en plus, mais un match de moins, les Zèbres peuvent encore distancer un peu plus les Limbourgeois. Face à eux, Zulte Waregem doit absolument gagner pour se rapprocher un peu du top 6. Défait en Crocky Cup et éliminé par le FC Bruges, Zulte s'était un peu remis à l'endroit en gagnant le week-end dernier face à Waasland Beveren 5-0 après 4 défaites en championnat. Toujours septième, l'équipe de Francky Dury n'est qu'à trois points de la sixième place.

Au niveau des compositions, Charleroi s'avance avec un onze type composé de Kaveh Rezzaei, Ali Golizadeh et Massimo Bruno pour tenter de mettre le feu sur la défense adverse.

De son côté, Zulte évoluera avec Jelle Vossen en pointe qui a inscrit un doublé pour son premier match avec le Essevee. Il sera associé à Larin tandis, qu'à priori, Gianni Bruno se retrouvera sur le flanc droit. Oliver Dechacht est également aligné et évoluera avec Sander Walsh qui, pendant le dernier mercato, aurait pu se retrouver à Charleroi en cas de départ de Busi.

Direct commenté: