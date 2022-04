C’est durant le repas de ses équipiers - que lui prend après le coucher du soleil selon l’horaire du ramadan - que Youssouph Badji s’est installé face à nous, ce mercredi midi. Le Sénégalais (20 ans) est un garçon souriant mais réservé. Pas le genre à faire des vagues ou des déclarations fracassantes. Pourtant, il est temps qu’il sorte les griffes, qu’il se montre. Sur le terrain. Qu’il prenne la lumière. Qu’il confirme.

Car après des débuts précoces encourageants, en 2020 au Club Bruges, Badji vit une longue traversée du désert qui l’a mené à Brest et, depuis janvier, au pied des terrils de Charleroi. Un attaquant muet pendant plus d’un an, ça la fout mal. Or, en l’absence du titulaire Vakoun Bayo - puisque La Gantoise paie encore une partie de son salaire -, Youssouph Badji sait que ses chances de figurer dans le onze de base sont décuplées pour cette deuxième journée des Europe playoffs, samedi au Mambourg.



(...)