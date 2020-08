"Il va devenir un futur grand joueur." Ces mots sont ceux de Felice Mazzù en février 2019 au sujet de David Henen, qu’il a eu sous ses ordres en 2018-2019.

Un an et demi plus tard, l’attaquant passé par le Standard a plutôt bien géré sa première saison dans le monde professionnel (10 titularisations et 12 montées au jeu) avant de voir son temps de jeu s’amoindrir lors de la saison 2019-2020 avec 14 montées au jeu (dont 6 dans les 10 dernières minutes) pour seulement 2 titularisations. En ce début d’exercice, Henen n’a pas encore eu la possibilité de se montrer, lui qui est resté sur le banc à Bruges et n’a reçu que 4 petites minutes de jeu, face à Ostende.

Pourtant, tout le monde à Charleroi est convaincu du potentiel de celui qui était avec Nurio le premier ambianceur du vestiaire la saison dernière. Fortement apprécié par Felice Mazzù, qui le considérait comme le joueur de son noyau ayant le plus progressé durant sa dernière saison au Pays noir, le joueur de 24 ans entretient aussi une bonne relation avec son entraîneur, Karim Belhocine.

Problème, le T1 carolo semble miser sur des joueurs offensifs dont il a une pleine confiance

(...)