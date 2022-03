Bayo: "Ce n'était pas bon en première mi-temps. On savait qu'ils avaient des joueurs rapides sur les côtés et qu'on devait faire attention à ça. On s'est bien repris en seconde période. Il fallait réagir comme on l'a fait au Beerschot. Le coach n'était pas fâché à la mi-temps, il nous a donné ses instructions. Cela nous a réussi."



Cuypers : "J'ai du mal à expliquer cette différence entre la première et la deuxième mi-temps. On est crispé quand on doit défendre. Il faut continuer à jouer notre jeu et respecter nos principes. Mon but d'aujourd'hui n'a pas suffi, il aurait fallu en mettre un deuxième. Il faut avancer et penser à la semaine prochaine."