Après deux déconvenues face à Bruges et l'Union, les Zèbres auront à cœur de remporter les trois points face au dernier du classement de Pro League. Pour ce faire, Edward Still devra malheureusement composer sans Ozornwafor et Morioka, trop courts, ainsi que sur Jules Van Cleemput, blessé.

La lanterne rouge de notre championnat tentera de son côté de réaliser un résultat positif afin de se rapprocher de Seraing.

Les compos probables:

Beerschot: Vanhamel, Van den Bergh, Radic, Halaimia, Pietermaat, De Smet, Vaca, Holzhauser, Sebaoui, Shankland, Avenatti.

Charleroi: Baye, Zaroury, Reymans, Kayembe, Tchatchoua, Zorgane, Ilaimaharitra, Bessilé, Andreou, Knezevic, Koffi.





Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45 :