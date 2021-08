C’est l’effervescence ce mercredi au centre d’entraînement Raymond Kopa, à Reims. La venue du PSG, dimanche en Ligue 1, pour ce qui devrait constituer la première de Lionel Messi, a décuplé les demandes d’interview. Les salles de réunion sont prises, l’auditorium aussi. On s’est donc installés sur la terrasse de ce superbe complexe établi au nord de la ville, sous un soleil généreux, pour évoquer le nouveau présent de Will Still, mais aussi son passé récent, au Beerschot. Une équipe mal en point avant de se déplacer à Charleroi ce samedi. Le Charleroi du frérot Edward.

Will, avec quel regard suivrez-vous ce Charleroi - Beerschot ?

"Je ne veux de mal à personne, mais, pour mes frères, je préférerais une victoire carolo. Ce sera un match très intéressant, sans doute le plus compliqué de ce début de saison pour Charleroi, car le Beerschot a besoin de points et reste une équipe très compliquée à jouer. Je sais ce que Ed (NdlR : Edward) va faire et je connais mieux que personne le vestiaire anversois… Ce sera un combat."