Belhocine a donné sa chance à Cédric Kipré: "Dur de devoir attendre mon tour" Charleroi Pierric Brison © BELGA

Cédric Kipré a réalisé une bonne première apparition dans l’équipe de Belhocine.



Beaucoup d’interrogations ont entouré la venue de Cédric Kipré au Pays noir. Défenseur central ivoirien, plus de 1,90 métre de haut, une grosse musculature, une saison complète en D1 écossaise, deux autres en Championship (D2 anglaise) avec Wigan et enfin six mois sans jouer à WBA (Premier League). La première impression ? Un peu de nonchalance. Ce qui n’a pas empêché le joueur de 24 ans de réaliser une très belle première partie sous la vareuse zébrée, malgré le partage insuffisant.



(...)