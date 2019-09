Après la défaite à domicile face à Saint-Trond (0-3), Karim Belhocine et Charleroi se rendent à Liège avec la réelle volonté de bousculer le leader du championnat qui montre cependant de belles statistiques à domicile. "Le Standard est fort à la maison", avance Belhocine. "C’est une équipe qui est poussée par son public et qui tente de mettre une pression rapidement sur l’adversaire. Cette saison, elle est bien organisée et a beaucoup de joueurs offensifs qui peuvent faire la différence. Nous devons nous fixer des challenges et celui d’aller gagner là-bas en est un."

Pas habitué à jouer plusieurs rencontres en une semaine, Charleroi jouera son troisième match en huit jours ce dimanche. Le jour de repos en plus que son adversaire (les Zèbres ont joué en Coupe mercredi et les Liégeois le lendemain) ne semble cependant pas être un vrai avantage pour le coach carolo. "Il faudra poser la question aux gens du Standard", avance Belhocine. "L’important est surtout de vouloir faire les efforts le Jour-J et de travailler ensemble pour gagner ce match. Tous les joueurs de haut niveau sont prêts à jouer tous les trois ou quatre jours. Nous serons assez reposés et nous ferons le maximum pour revenir avec une victoire de Sclessin."

Une victoire qui permettrait aux Carolos de relancer la machine en championnat et de recoller aux concurrents en vue des playoffs 1…