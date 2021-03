Suivez la rencontre en direct:

Le Sporting Charleroi accueille le FC Bruges, ce vendredi soir. La rencontre avait été remise il y a un mois en raison du mauvais temps et les Zèbres se doivent aujourd'hui de la remporter s'ils veulent reprendre leur place dans le top 8 et garder un infime espoir de Playoffs 1.Pour ce faire, Karim Belhocine s'appuiera sur son nouveau système en 3-4-3 dans lequel Fall et Van Cleemput remplacent Botaka et Gholizadeh.: Descamps, Kipré, Vranjes, Dessoleil, Van Cleemput, Ilaimaharitra, Gillet, Kayembe, Fall, Bruno, Nicholson: Mignolet, Sobol, Mitrovic, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Vormer, Chong, Lang, Badji