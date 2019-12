L’entraîneur du Sporting sait que ses joueurs devront battre une équipe très complète pour poursuivre l’aventure en Coupe.

En très grande forme en championnat (23 points sur 27), le Sporting Charleroi veut profiter de cette spirale positive, qui lui avait déjà permis d’éliminer La Gantoise en huitième de finale, pour passer un tour supplémentaire en Coupe de Belgique. Pour rejoindre le dernier carré de la Croky Cup, les Zèbres devront éliminer ce mardi soir (20h45) au stade Arc-en-ciel une équipe de Zulte-Waregem qui est, elle aussi, en confiance après son beau succès 5-1 contre Saint-Trond le week-end dernier et qui avait battu les Carolos (3-1) lors de leur affrontement en Pro League.

"Zulte est une équipe assez complète avec des forces aussi bien offensives que défensives. Elle peut conserver le ballon tout comme elle peut évoluer en reconversion. On va défier un adversaire qui est en forme et qui voudra, je pense, jouer au football à domicile. En ce qui nous concerne, on ne doit pas aborder cette rencontre différemment parce que c’est la Coupe de Belgique."

L’accumulation des matchs depuis quelques semaines ne devrait pas influencer la sélection de l’entraîneur carolo au moment de coucher son onze de base... "Ceux qui sont prêts joueront. On ne va pas faire des calculs. C’est le meilleur moyen pour se tromper. Par rapport à la fatigue, Zute-Waregem a joué comme nous samedi soir, donc les deux équipes sont sur un même pied d’égalité. Si les instances décident qu’un joueur pro peut jouer samedi et puis mardi, c’est que c’est possible. Et je suis d’accord avec cela."

Pour ce match, Karim Belhocine peut compter sur quasiment l’ensemble de son genou. Seuls Diandy (genou) et Delfi (genou) sont toujours à l’infirmerie.