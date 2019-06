Ce lundi, les deux hommes sont présentés officiellement lors d'une conférence de presse.



Entraîneur intérimaire à deux reprises au Sporting d'Anderlecht la saison passée, Belhocine, 41 ans, succède au poste de T1 à Felice Massu parti chez le champion de Belgique le KRC Genk après six saisons passées au Boulevard Zoé Drion. Le technicien français avait débuté sa carrière de coach à Courtrai qu'il a quitté en octobre 2017 afin de devenir le T2 de Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht.

Defays, 45 ans, ancien entraîneur de Virton et Mouscron entraînait ces six derniers mois le RFCU Luxembourg au Grand-Duché. Il a joué dix ans au Sporting Charleroi entre 1999 et 2009. Avec cette nomination, tous les clubs de l'élite belge disposent d'un entraîneur pour aborder la saison 2019-2020.

Revivez la présentation de Karim Belhocine et Frank Defays via notre Live-Tweet