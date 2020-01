C’est ce mercredi soir que le Sporting Charleroi va disputer son match de retard face au leader du championnat.

C’est finalement 158 jours après la date initiale de leur affrontement que Charleroi et le Club Bruges vont s’affronter ce mercredi soir (20h30) dans le cadre de la… cinquième journée du championnat. Solides leaders de la compétition avec huit points d’avance sur leur dauphin gantois, les Brugeois, qui n’ont concédé qu’une seule défaite en championnat cette saison, restent sur deux partages. Un en championnat contre Courtrai (2-2) et un autre face à Zulte-Waregem (1-1) en Coupe de Belgique. De quoi donner des idées aux Zèbres ? Eux qui restent sur une série de douze matchs sans défaite et d’un bilan de 28 points sur 36 ?



«Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour jouer Bruges, expliquait Karim Belhocine ce mardi. On ne peut pas dire que le Club Bruges est moins bien pour le moment. Cette équipe est toujours aussi performante. Cela va être un bon match à jouer contre une équipe qui réalise une belle saison. Du côté de Charleroi, les joueurs seront motivés pour réaliser une belle performance.»



Pour cette rencontre, l’entraîneur du Sporting ne pourra pas compter sur les services de Kaveh Rezaei. Il est en effet prévu dans son prêt contracter entre le Club Bruges et Charleroi que l’Iranien ne puisse défier son propriétaire qui paie une partie de son salaire. Nicholson devrait le remplacer à la pointe de l’attaque hennuyère. Ce que ne confirmait pas le T1 carolo.



«On a la chance d’avoir de très bons attaquants. Je n’ai pas peur de mettre un autre attaquant que Rezaei. Celui qui jouera devra faire aussi bien que Kaveh. Et je voudrais dire que cette saison Shamar n’a pas eu un creux mais que Kaveh a eu un grand boum. »

Pour le reste de la sélection, Karim Belhocine pourra compter sur l’ensemble de son noyau.