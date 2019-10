L'entraîneur du Sporting pourra compter Fall qui revient de blessure.



Une semaine après leur succès face au Cercle Bruges (0-3), les Zèbres vont accueillir ce samedi (18h) Mouscron pour une rencontre entre deux équipes qui tentent d’incorporer le top 6.

"Mouscron possède une bonne équipe, expliquait ce vendredi en conférence de presse Karim Belhocine. On aura face à nous une formation équilibrée capable de montrer de belles choses. Je ne pense pas que les Hurlus vont fermer le jeu et nous attendre pour partir en contre. Mouscron possède une certaine identité de jeu et devrait la garder. Ce sera une rencontre difficile mais après notre succès au Cercle Bruges on voudra offrir à nos supporters une victoire à domicile. Mais pour y arriver, il faudra que mon équipe se montre solide dans tous les compartiments de jeu. Lorsqu’on voit le classement général, nous et Mouscron, nous sommes très proches. Pour Charleroi, c’est important d’enchaîner les bons résultats. Mais rien n’est simple."

Pour cette rencontre, l’entraîneur du Sporting pourra compter sur le retour de Mamadou Fall, blessé la semaine dernière, et bien remplacé par Ali Gholizadeh (deux assists) au Cercle. Le jeune Ken Nkuba (adducteurs) et Adama Niane (cheville) sont d’office out pour le match entre les deux clubs hennuyers de Pro Legue.