"Je suis vraiment très fier de mes joueurs", expliquait le T1 des Zèbres. "On a connu un match difficile face à une équipe accrocheuse tout en évoluant dans un nouveau système. On a vu un Charleroi avec de l’envie. En première mi-temps notre football n’était pas parfait. C’est pourquoi on a changé des joueurs de place. On a mis Ali Gholizadeh sur le côté droit et Massimo en dix. Après ce changement, cela allait beaucoup mieux. En début de deuxième mi-temps, on a eu des difficultés avec Schouterden qui jouait plus haut sur le flanc gauche. La montée de Fall a fait du bien à l’équipe et on a inscrit notre but. J’ai vu une grande solidarité dans mon équipe."

L’entraîneur des Zèbres a ensuite expliqué pourquoi il a changé de système pour défier Eupen.

"J’aurais pu ne pas changer de système. On a travaillé plusieurs systèmes depuis le début de la saison. Évoluer avec deux attaquants nous permettait de conserver de la puissance et de l’impact dans l’équipe. Ce qu’on a perdu avec les absences de Marco Ilaimaharitra et Cristophe Diandy. Ceux qui ont joué ce samedi soir ont montré qu’on pouvait compter sur eux."