Après la défaite de samedi dernier contre Saint-Trond, les Zèbres vont pouvoir profiter de la rencontre de ce mercredi (20h) en Coupe contre Boom pour tenter de se remettre directement dans le bon sens et aborder le match de dimanche au Standard dans de bonnes dispositions.



" J’ai retrouvé un groupe affecté en ce début de semaine, expliquait ce mardi, Karim Belhocine. On a fait en sorte de tourner le bouton pour se concentrer sur le match de Coupe. On sait qu’il y a parfois des surprises dans cette compétition et donc on doit se méfier. Il faudra un Charleroi concentré et batailleur pour passer au prochain tour. Je compte jouer la Coupe à fond en tenant compte de l’état de mon groupe. Par exemple, Massimo a eu une petite alerte contre Saint-Trond, tout comme Modou Diagne (ischios) qui est d’office forfait. Et Nico Penneteau a été malade. Je dois trouver le bon équilibre car on joue aussi trois matchs en huit jours."



Et comme chaque club de Pro League qui commence son parcours en Coupe, le Sporting rêve d’aller en finale et surtout de soulever le trophée. " Pour un club, je vais dire une phrase bateau, c’est le chemin le plus court vers l’Europe, ajoutait le T1 des Zèbres. Mais pour un groupe c’est aussi une superbe aventure humaine. Mais c’est aussi une épreuve très aléatoire. Souvent pour gagner une Coupe, il faut que de nombreux paramètres s’alignent."



Et surtout ne pas snober au premier tour un adversaire qui évolue en D1 amateurs...