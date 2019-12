L’entraîneur du Sporting ne s’attend pas à une rencontre facile face à la lanterne rouge de Pro League.

Restant sur un magnifique bilan de 20 points sur 24 entamé au Cercle Bruges le 20 octobre par une victoire 0-4, Charleroi va retrouver ce samedi soir (20h) les joueurs de la Venise du nord qui occupent la dernière place du classement général avec un pauvre bulletin de huit unités sur cinquante-quatre. Un match qui est donc sur papier largement à la portée des Zèbres.

« On ne doit pas s’arrêter au classement, expliquait ce vendredi Karim Belhocine. C’est une équipe qui court beaucoup et qui peut faire mal. Le Cercle ne joue pas comme une équipe qui est dernière. D’ailleurs le score du match aller ne reflète pas la physionomie du match. Je n’ai pas trouvé cette formation faible. On a juste marqué des buts aux bons moments. Mon rôle est de mettre mon équipe en alerte. En D1, il n’y a pas d’équipe moins bonne contre qui tu peux gagner si tu n’es pas à 100 %.»

Une approche du match qu’on retrouve dans les déclarations de Nicolas Penneteau, le gardien du Sporting : « Le piège c‘est que tout le monde peut croire que ce sera facile à cause du résultat du match aller. Mais ce ne sera pas la même équipe. Si vous analysez bien les matchs du Cercle vous verrez que cette formation méritait mieux contre le Standard et contre Genk. C’est une équipe qui fait souffrir ses adversaires mais qui perd de très peu. On va tomber contre une formation qui possède un vrai bon niveau et qui mérite plus de points. Cela doit nous donner des alertes. Mais notre confiance doit nous permettre de montrer qu’on veut prendre les trois points chez nous et de passer cet obstacle.»

Avec théoriquement dans l’équipe carolo un Marco Ilaimaharitra qui a repris les entraînements jeudi après son alerte aux adducteurs contre Anderlecht. Dorian Dessoleil était quant à lui malade ce vendredi.