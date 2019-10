Après un bilan d’un point sur neuf avant la trêve internationale, le Sporting espère repartir sur de bonnes bases comptables en s’imposant au Cercle Bruges. Tout en ne jetant pas à la poubelle ce qui a été réalisé lors des dernières rencontres.

"Avec un peu plus de réalisme à la finition on aurait pu remporter tous nos matchs et je pense que toutes les équipes de Pro League ne peuvent pas dire cela", expliquait Karim Belhocine. "Je ne suis ni prétentieux, ni faux quand je dis que contre Anderlecht on a les occasions pour l’emporter puis on se fait punir. Au Standard, on gagne 0-1 et on a deux fois l’occasion de faire 0-2 avant le coup franc égalisateur des Liégeois en fin de match. Contre Saint-Trond, c’était un peu plus difficile mais on pouvait faire mieux. On doit progresser à la finition et on doit prendre moins de buts."

Et cela dès ce dimanche contre le Cercle : "On ne doit pas sous-estimer cette équipe. Avec la venue d’un nouveau coach, une nouvelle dynamique s’est certainement mise en place. Et le Cercle est une bonne équipe malgré les résultats et son classement. À part un seul match, ils auraient pu prendre des points dans chaque partie."