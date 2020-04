Belhocine: "Les clubs belges sont peut-être mieux préparés à cette crise" © Belga Charleroi N.Ch.

Nos confrères de So Foot ont publié une interview de Karim Belhocine, ce vendredi. A l'exception des conférences de presse d'avant et d'après match, Karim Belhocine se fait rare dans les médias. Son interview accordée à So Foot ce vendredi n'est donc pas passée inaperçue. L'entraîneur français du Sporting Charleroi y évoque son confinement mais aussi l'impact de la crise actuelle sur le football dans les prochains mois.



Le coach des Zèbres semble notamment avoir fait son deuil de la saison écoulée: "Il y a un peu de déception, car nous étions sur une très belle dynamique. On aurait aimé aller jusqu'au bout, savoir jusqu'où ce groupe extraordinaire pouvait aller. J'ai rarement vu autant de complicité dans une équipe : de Nicolas Penneteau, un de nos leaders, à Rémy Descamps, son remplaçant, tous les joueurs ont un état d'esprit incroyable. Ça me manque beaucoup de me poser dans le vestiaire pour les regarder danser ensemble. Mais notre troisième place reste historique, et le Sporting Charleroi va disputer la Ligue Europa, c'est déjà magnifique."



Belhocine essaye de préparer au mieux la saison prochaine: "Il faut prendre la période actuelle comme un challenge dans lequel nous devons prouver notre capacité d'adaptation. C'est difficile de se projeter, mais on a commencé cette semaine des discussions sur le recrutement, même si à mon avis, hormis dans les gros clubs, il ne se passera rien durant ce mercato. On est obligés de prévoir plusieurs scénarios pour la préparation de la saison prochaine. Une chose est certaine, les joueurs ont droit à leurs trois, quatre semaines de vraies vacances. On table sur une reprise du championnat fin juillet, même à huis clos, donc ma tâche est de faire en sorte qu'ils soient prêts à ce moment-là."



En cette période difficile, le T1 de Charleroi veut relativiser. Et se satisfait de travailler en Belgique: "Beaucoup de choses risquent de changer dans le monde, et le football n'est qu'une composante de tout ça. J'espère qu'elle fera réaliser à certains que nous sommes des privilégiés de vivre notre passion. Pour moi, si cette crise économique permet de réfléchir à de nouveaux modèles, se recentrer sur les centres de formation et le travail à long terme, ce sera une bonne chose. Elle fera ressortir les équipes qui ont bien travaillé. En cela, les clubs belges, qui ont toujours eu beaucoup moins de moyens que leurs voisins, seront peut-être mieux préparés. On a déjà l'habitude de devoir s'adapter et d'être malin pour exister."