Après son succès à Waasland Beveren (0-4) et la semaine internationale qui a suivi, le Sporting Charleroi va tenter de rester sur sa bonne dynamique, ce vendredi soir (20h30), en recevant et en prenant la mesure des champions en titre du Racing Genk coaché par un certain Felice Mazzù."Il y aura certainement un côté sentimental avant ou après la rencontre mais certainement pas pendant, expliquait le dernier rempart des Zèbres, Nicolas Penneteau, en prélude à cette partie. Felice Mazzù a, notamment, apporté son côté humain et sa vision tactique des choses au Sporting. On retiendra aussi l’esprit d’équipe au-dessus de la moyenne qu’il parvenait à instaurer. Finalement, dans les grandes lignes, Karim Belhocine, notre coach actuel, et Felice ont le même profil."Un Karim Belhocine qui sait que son équipe devra réaliser une prestation de qualité pour briller face aux Limbourgeois : "Pour battre Genk, il faudra être bon partout et constamment. Mes joueurs aiment ce genre de match et devront me prouver qu’ils sont capables de rivaliser avec une équipe comme Genk. En tout cas, on est prêt."Revenus en Belgique mercredi, Nurio et Nicholson s’entraîneront avec le groupe ce jeudi après-midi et pourront tenir leur place sur le terrain ce vendredi. Pour le reste, tout le groupe carolo est sélectionnable.