Dimanche face à l'Antwerp, le Sporting va défier une des équipes en forme du moment.



Après les partages contre La Gantoise (1-1) et Courtrai (1-1), les Zébres espèrent décrocher dimanche (match à 18h) leur premier succès en championnat face à une formation de l’Antwerp qui a réalisé un début de saison parfait en atomisant Eupen (1-4) et Waasland-Beveren (4-1) avant de remporter sa rencontre d’Europa League face au Viktoria Plzen (1-0). Karim Belhocine, l’entraîneur du Sporting, sait qu’il faudra un bon Charleroi pour battre les hommes de Laszlo Bölöni.

"Cette équipe de l’Antwerp était très forte la saison dernière et elle demeure très forte en ce début de championnat, expliquait ce vendredi le T1 du Sporting. Il faudra que mon équipe livre une bonne prestation pour décrocher une victoire. Les Anversois possèdent des attaquants et des joueurs offensifs d’une grande qualité. On est prévenu, soyons concentrés pour bien gérer cette partie. Mais mon groupe veut aussi montrer à toute la Belgique son potentiel et ses qualités. Et si les joueurs présents la saison dernière trouvent dans leur défaite contre l’Antwerp lors du match de barrage pour l’Europe une motivation supplémentaire pour prendre une revanche, je suis preneur."

Pour cette rencontre, Karim Belhocine peut compter sur un noyau au complet et décidera de sa sélection définitif après le dernier entraînement de ce samedi. Arrivé au Sporting ce jeudi, la gardien Rémy Descamps, venu au Mambourg pour remplacer numériquement Rémy Riou, est déjà qualifié.





La sélection probable : Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Marinos, Diagne, Zajkov, Dessoleil, Willems, Nurio, Fall, Henen, Ilaimaharitra, Diandy, Hendrickx, Morioka, Bruno, Niane, Bedia, Perbet, Gholizadeh, Delfi.