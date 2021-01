Mamadou Fall : "Cela fait plaisir de prendre les trois ponts. On garde le cap, le travail continue. On a bien commencé le match en respectant les consignes du coach. On savait que ce ne serait pas facile ici avec l'état du terrain. On n'a rien lâché, j'espère que l'on continuera comme ça. Ma première mi-temps a été difficile, je n'ai pas eu beaucoup de ballons et le terrain n'était pas bon."

: "Les joueurs avaient envie de faire quelque chose ce soir et ont réalisé une bonne entame de match, on était dans les duels. Je ne peux que féliciter mes joueurs. Il faut surtout continuer à travailler. Je ne me suis jamais enflammé quand tout allait bien et j'ai toujours dit qu'il faut continuer dans la même direction quand cela allait moins bien. On va savourer ce soir avant de recommencer à travailler demain. Fall donne beaucoup pour l'équipe, il est efficace. Pour le match de Coupe contre Westerlo, je mettrai le onze le plus compétitif possible, je ne vais pas faire tourner pour faire tourner. On verra qui aura bien récupéré. C'est une autre compétition mais comme toutes les compétitions, elle doit se jouer à fond."