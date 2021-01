Karim Belhocine : "Après leur but à l'entrée du match, on est bien revenu dans le match. On était mieux dans le match après la pause mais ils ont marqué à ce moment-là, c'est décevant. On aurait dû concrétiser nos occasions et être plus patient, on a notamment eu plusieurs hors-jeux. Il fallait rester solide derrière mais on n'a pas su le faire sur le deuxième but d'Ostende. On a eu pas mal de circonstances atténuantes avec des blessures, des malades, la sortie de Willems en début de match. Il faut d'ailleurs féliciter Hendrickx qui est rentré à sa place et qu'il a bien joué sur le côté droit en faisant ce qu'on attendait d'un joueur.

Modou Diagne : "C'est très frustrant de perdre un match comme ça car on l'a maitrisé et on avait la possession mais on s'est fait surprendre. Le premier but était évitable, il fallait être plus concentré. Offensivement, on a manquait de lien et de lucidité dans les derniers mètres, la dernière passe péchait. L'état d'esprit était là, on a poussé pour revenir mais on a eu un poteau et deux buts refusés donc c'est très frustrant. Il y a des choses à gommer pour la suite mais on ne va pas lâcher et on va s'appuyer sur les bonnes choses pour les prochains matchs.

Alexander Blessin : "C'est un match avec beaucoup d'émotion ce soir avec une grosse mentalité. On n'a pas contrôlé le ballon mais on a eu des bonnes occasions en première mi-temps et quelques-unes en seconde. À 3-1, je me disais que c'était peut-être fini mais ils sont revenus. Le ballon était difficile à contrôler pour les deux équipes dans ce match un peu fou.