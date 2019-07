Comme d’autres entraîneurs de Pro League, Karim Belhocine ne pourra pas se baser uniquement sur les qualités sportives de ses joueurs au moment d’établir chaque week-end son noyau. En effet, les clubs professionnels sont tenus de mentionner sur la feuille de match au moins six joueurs (sur dix-huit) formés pendant un minimum de trois ans par des clubs belges et cela avant leur 23e anniversaire. Parmi ces six joueurs, deux devront avoir suivi trois ans de formation dans un club belge avant leur 21e anniversaire. Voilà en résumé ce que mentionne le règlement P1422 de l’Union belge. Et cela risque de poser des problèmes au Sporting Charleroi. Pourquoi ?

Actuellement, il y a dix joueurs qui répondent aux critères dans le noyau carolo : Bruno, Henen, Dessoleil, Diandy, Hendrickx, Busi, Wildemeersch, Imbrechts, Nkuba et Saglik. Ce qui sur papier est bien, mais… Saglik a peu de chances de rester au club ou de s’imposer. Imbrechts est le troisième gardien. Et sportivement Nkuba et Wildemeersch ne sont pas encore des premiers ou même des deuxièmes choix. Ce qui ne laisse que six joueurs répondant aux critères : Bruno, Henen, Dessoleil, Diandy, Hendrickx, Busi. Numériquement, c’est juste et implique certaines choses, si plus rien ne bouge, dans l’effectif carolo avant début septembre.

Ces six joueurs seront d’office dans les 18 sauf blessure ou grande méforme.

Si un de ces six joueurs est absent, Karim Belhocine pourrait ne pas sélectionner le joueur le plus méritant pour le remplacer mais bien un joueur formé en Belgique.

S’il joue peu entre maintenant et la fin août, comme la saison dernière, Diandy pourrait ne pas recevoir de bon de sortie s’il venait à le demander.

Le jeune Wildemeersch, que Charleroi voulait prêter pour qu’il s’aguerrisse, pourrait rester au Sporting pour faire le nombre en cas d’absences ou blessures d’autres joueurs formés en Belgique.

Si le Sporting n’a pas dans son noyau pro six joueurs qualifiés à coucher sur la feuille de match comme le veut le point P1422 du règlement, deux solutions se présentent à lui. Ne mettre que 17 noms s’il manque un joueur, 16 s’il en manque deux, etc. Ou reprendre dans les 18 un jeune du club de plus de 16 ans répondant aux critères. À charge au délégué zébré de bien tout vérifier avant chaque match.

Voilà pourquoi , s’il compte encore transférer, Mehdi Bayat devra trouver du Belge pour éviter ces calculs et des choix qui ne seraient pas purement sportifs pour Karim Belhocine.