Karim Belhocine : "On sort de deux bons matchs. Le début de rencontre était très bon mais on prend un but contre le cours du jeu. Après la mi-temps, on est revenus avec des très bonnes intentions et du pressing vers l'avant. On a eu beaucoup d'occasions mais leur gardien a fait des arrêts. On aurait pu mettre deux ou trois buts. Ce n'est pas une bonne affaire au niveau comptable mais on a montré qu'on était là au niveau de la mentalité. Le but pris était un peu comme au Standard en pressant vers l'avant et en se faisant prendre en contre. Si on veut pouvoir prendre le jeu à notre compte, il faut qu'on s'améliore pour arrêter les reconversions adverses. Il aurait fallu être plus réaliste devant le but.. Il nous manque peut-être un peu de chance mais on est sur la bonne voie. J'ai vu des joueurs qui ont réagi et qui en veulent, c'est le plus important."

Dorian Dessoleil : "Je suis satisfait de la réaction de l'équipe et de l'esprit qu'on a affiché ce soir, le même qu'au Standard. Il faut aller de l'avant dans cette direction. On aurait du gagner aujourd'hui et au Standard mais il y a toujours un brin de chance qui nous manque. Cela va bien finir par tourner en notre faveur. Concernant Vranjes, on n'a pu s'entraîner qu'une fois ensemble mais c'est un très bon joueur, on va relever le niveau de l'équipe."

Marc Brys : "Pendant la première mi-temps, on a réussi à mettre beaucoup de mouvement et de circulation. C'est devenu une autre histoire avec la blessure de Mercier, sans oublier l'absence de Henry. Chaque équipe a eu sa mi-temps et on peut être contents avec ce point."