Le Sporting peut pousser un ouf de soulagement. Les derniers tests Covid réalisés jeudi au sein du groupe ont été plus que rassurants. Seul Ilias Moutha-Sebtaoui, le quatrième gardien, a été testé positif et placé en quarantaine dès vendredi.

Pour le reste, tous les joueurs et membres du staff touchés par la vague de contamination ces derniers jours ont pu faire leur retour sur les terrains dans le courant de la semaine. Comme cela a été le cas pour Karim Belhocine. "Moi et les autres membres du staff n’avons pas été gravement malades au point d’être hospitalisés, raconte l’entraîneur principal de Charleroi. Nous avons eu des symptômes modérés, similaires à la grippe, mais qui sont restés longtemps. Il y a eu des maux de tête ou encore des sueurs froides et chaudes la nuit. Même si cela a été dur, nous n’avons pas été touchés par une forme sévère du virus. Des personnes autour de moi ont été beaucoup plus durement touchées."