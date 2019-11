C’est un Karim Belhocine satisfait des progrès affichés par ses joueurs qui s’est présenté devant la presse après la victoire à Saint-Trond.

"On était venu à Saint-Trond avec de bonnes intentions, en essayant de leur faire ce qu’ils nous avaient fait à domicile au match aller", analysait le coach carolo. "On a bien commencé mais les Limbourgeois sont parvenus à nous poser beaucoup de problèmes, auxquels on s’est efforcé de trouver des solutions."

Des solutions qui sont passées par une réorganisation pour prendre le dessus, avec quelques grosses possibilités dans le premier acte.

"En deuxième mi-temps, on est resté bien organisé et on a essayé d’utiliser les joueurs entre les lignes", poursuivait Belhocine. Ce qui a bien fonctionné avec "trois ou quatre nettes occasions dans les cinq premières minutes de la deuxième période". Puis l’ouverture du score de Gholizadeh, et le 0-2 de Rezaei.

Mais au-delà des buts inscrits par ses joueurs, c’est la mentalité affichée par ces derniers qui procurait le plus de satisfaction au coach zébré. Essentiellement dans les vingt dernières minutes alors que les Trudonnaires avaient réduit la marque. "Quand Saint-Trond revient, l’équipe aurait pu craquer, voire lâcher. Au contraire, les joueurs ont continué à travailler tous ensemble pour aller faire 1-3. C’est le signe d’une équipe qui grandit."

Et qui s’installe confortablement dans le top 6, qu’elle espère ne plus quitter d’ici la mi-mars et la fin de la phase classique.