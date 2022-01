La chambre 131 du Kempinski Hôtel The Dome a été vidée de ses meubles. Les ballons remplissent la salle de bain et les énormes malles sont soigneusement rangées. Le temps d’une semaine, c’est ici que David Dal Mut, le magasinier du Sporting depuis 22 ans, s’affaire. Il faut bien ça pour entasser tout le matos de celui que tout le monde surnomme "Bello" : six malles d’environ 90 kg, quatre sacs à ballons et sept sacs de voyage de 20 kg chacun.