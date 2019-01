Le Sporting de Charleroi a dégagé un bénéfice net de près de 2,8 millions d'euros lors de la saison 2017-2018, quasi doublé par rapport à son résultat net de la saison précédente (1,43 millions d'euros), selon les comptes du club de football publiés par la Banque nationale de Belgique.

Le bénéfice avant impôt de l'exercice commencé au 1er juillet 2017 et terminé au 30 juin 2018 s'élève à 4,41 millions d'euros, ce qui représente un bond de 85% par rapport au bénéfice avant impôts de l'exercice 2016-2017.

Le poste "ventes et prestations" du pensionnaire de Jupiler Pro League, qui a participé l'an dernier aux play-offs 1 pour la troisième fois en quatre ans, affiche un montant de 26,87 millions d'euros, là aussi en forte progression sur un an (+38%).

Le club, repris par Fabien Debecq et Mehdi Bayat en 2012, n'a cessé d'améliorer son bilan ces dernières années, passant de fonds propres négatifs à hauteur de plus de 3,7 millions d'euros au 30 juin 2013 à des capitaux propres positifs de plus de 6,4 millions d'euros au 30 juin 2018, soit une amélioration de plus de 10 millions d'euros en cinq ans.