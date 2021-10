Les Métallos sont-ils remis de leur gueule de bois après la défaite à l’Union Saint-Gilloise ? Benjamin Boulenger assure que oui. "On en a parlé, mais il faut simplement en tirer les enseignements et essayer que cela ne se reproduise plus ", avance le défenseur français.

Samedi dernier, hasard du calendrier, c’était justement Felice Mazzù qui était à Charleroi à l’époque, sur le banc d’en face. Le Nordiste ne le porte pas vraiment dans son cœur de footballeur. "Humainement, c’est quelqu’un que j’apprécie. Mais il est certain que ce n’est pas mon entraîneur préféré étant donné qu’il ne me faisait jamais jouer", rigole-t-il.

Benjamin Boulenger était arrivé en juillet 2015 à Charleroi, après une bonne fin de saison à Lens, en Ligue 1. À l’époque, il évoluait comme back gauche et non dans l’axe, comme c’est le cas aujourd’hui à Seraing.

Son objectif chez les Carolos était de jouer. Mais il ne fera finalement que onze apparitions sous le maillot zébré en quatre saisons. "Il y avait une grosse concurrence. Avec Nganga et Nurio, on était trois joueurs pour une seule place. J’ai rapidement senti que ça allait être compliqué."

Finalement, après deux saisons presque blanches, "Boule" accepte un prêt à OHL, qui voulait monter en D1A. "Mais je n’ai pas assez joué non plus."

Vient ensuite la période de doutes. Le Sporting lui propose des prêts, notamment aux Francs Borains, mais l’accord ne tombe pas. "Ils étaient en D2 amateurs à l’époque. Dans ce cas, autant revenir en France et jouer en CFA."

C’est alors le renvoi chez les Zébrions, la réserve du Sporting. "Nganga et Saglik avaient connu le même sort. C’était difficile, parce qu’il fallait rester solide mentalement et se maintenir physiquement en attendant un autre challenge", ajoute-t-il.

Mais là où beaucoup de joueurs se sont effondrés, Benjamin Boulenger (31 ans) a sagement attendu que le vent tourne. Tout en faisant des sacrifices, puisqu’après une saison blanche en réserve, il était descendu en D1 amateurs en signant à Seraing, en septembre 2019.

Deux ans après, il retrouve le Sporting avec envie. "Est-ce que j’ai un sentiment de revanche ? Oui, mais je n’ai pas d’animosité envers le club. L’ambiance du vestiaire était chouette, le public était génial. J’ai envie de réussir ce match, tout comme j’aurais voulu réussir celui à l’Union. À 31 ans, je ne veux toujours rien lâcher et je sens que je progresse encore, aussi bien tactiquement que techniquement et physiquement. J’ai appris de mes erreurs et je ne regrette rien. Certainement pas d’avoir signé à Seraing, d’ailleurs", sourit le Nordiste.