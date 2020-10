C’est lors des dernières heures du mercato que la direction de Charleroi s’est activée en annonçant trois transferts entrants : Jules Van Cleemput, Lukasz Teodorczyk et Saido Berahino venaient combler des manquements dans l’effectif carolo. "C’était nécessaire mais c’est peut-être arrivé un peu tard, avance Thomas Chatelle, notre consultant foot. On sentait déjà un manque de fraîcheur et de lucidité face à Mouscron, Poznan et le Standard. Cela a engendré de l’usure et des pertes de balle inhabituelles qui ont peut-être coûté la qualification européenne."

Comment désormais intégrer ces nouveaux visages dans le groupe zébré ? Éléments de réponse.



(...)