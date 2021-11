Il avait déjà été aligné dans le onze de base mais c’était en coupe de Belgique. Sa prestation avait été de qualité malgré l’élimination. Ce samedi, Loïc Bessile a réitéré sa performance avec, au bout de la rencontre, un succès. À Bruges, le défenseur central a saisi sa chance. "J’ai appris durant la causerie que je serais titulaire. J’étais déçu après Lommel mais il fallait continuer à travailler. C’est ce qui est le plus dur de répondre présent directement mais ça fait un moment que j’attendais cette opportunité-là. J’espère avoir répondu aux attentes du coach."

Malgré une concurrence pléthorique à son poste, l’international togolais ne s’est jamais découragé. "C’est sûr que j’attendais d’avoir ma chance un peu plus tôt mais c’est le bon moment. Je n’ai pas baissé les bras. Il faut savoir être patient. Il y a beaucoup de concurrence mais ça nous pousse à ne pas nous relâcher."

Sûr défensivement, l’ancien bordelais a couronné sa partie par un premier but chez les professionnels. "C’est superbe. J’ai célébré ça avec mon ami Tchatchoua. Je n’ai pas réfléchi quand j’ai vu le ballon arrivait. C’est l’instinct qui a fait les choses. Je marquais quelques buts quand j’étais jeune. Dès que j’ai l’opportunité, je ne réfléchis pas. Je monte et j’y vais."





Knezevic : "Un bon résultat à l’extérieur"

"C’est mon premier assist pour Charleroi ? Oui mais ce n’est pas mon job habituellement, souriait Stefan Knezevic. C’est un très bon résultat à l’extérieur après notre contre-performance à l’Union. Mais on aurait dû rester plus calme et mieux gérer la fin malgré le pressing du Cercle. Cela fait partie de l’expérience." Pour la 1re fois, Bessilé a été titulaire à ses côtés. "Pour les automatismes, c’est plus facile de jouer avec les mêmes partenaires, mais l’avantage, c’est qu’on a un groupe à l’écoute et qui se donne toujours à 100 %."