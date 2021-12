Sur un terrain très limite, le Sporting a émergé d’un match de hourra football.

Au moment de refermer l’histoire de ce match, il persiste la désagréable impression qu’il aurait mieux valu qu’il ne commence jamais. Pas dans ces conditions, pas sur cette surface. Charleroi s’en moque et a réussi, grâce à un but tardif de son défenseur Loïc Bessilé, à exaucer les vœux le plus cher de son entraîneur : enchaîner, et confirmer la victoire de dimanche dernier au Standard