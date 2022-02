La question s’est posée sur toutes les lèvres lors des premiers jours de l’année civile mais elle s’était installée bien avant dans la tête des sympathisants carolos. Comment les Zèbres parviendraient-ils à gérer l’absence d’Hervé Koffi, parti à la Can ? La rencontre à l’Antwerp avait laissé présager le pire.

Empêtrés dans un naufrage collectif sur la pelouse du Bosuil, les hommes d’Edward Still n’avaient pu compter sur Bingourou Kamara pour sauver leur morne prestation. D’une manière un peu sévère, le jeu des comparaisons s’effectuait avec l’habituel numéro 1. Les constats hâtifs pullulaient au détriment du Franco-Sénégalais.

"C’était des débuts compliqués mais j’avais directement dit qu’il ne fallait pas s’affoler, commente le principal intéressé après le match face à Seraing. L’équipe regorge de bons joueurs et il y a un très bon staff. On a travaillé et la récompense est venue. Depuis, nous n’avons pris qu’un but sur corner face à Courtrai."