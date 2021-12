Troisième arrivée, déjà, au Sporting de Charleroi. Après Nauris Petkevicius lundi et Vakoun Bayo mercredi, la direction carolo a réglé les derniers détails avec le club de Strasbourg (Ligue 1) pour acquérir le gardien Bingourou Kamara jusqu’en fin de saison sous la forme d’un prêt sec, c’est-à-dire sans option d’achat.

On savait Charleroi à la recherche d’un gardien fiable et doté d’une certaine expérience pour suppléer Hervé Koffi qui sera absent un bon mois à cause de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’il va disputer avec le Burkina Faso (du 9 janvier au 6 février). Or, l’actuel n°2 carolo, Didier Desprez, n’a pas vraiment convaincu le staff sportif depuis son arrivée fin août.

Un revanchard

À 25 ans, l’athlétique Bingourou Kamara (1m96) cherche à relancer sa carrière. Après avoir éclos en Ligue 2 à Tours (87 matchs entre 2014 et 2017), il a reçu sa chance à Strasbourg où il a disputé 19 matchs de Ligue 1 en 2017-2018. Il a ensuite calé et n’a pas réussi à exprimer pleinement et durablement son potentiel. Le club alsacien a alors transféré meilleur que lui, tout simplement : Mats Sels puis Eiji Kawashima (ex-Standard) même si Kamara a tout de même profité de la tournante opérée par le coach Thierry Laurey pour participer à l’épopée victorieuse en Coupe de la Ligue (2019).

L’été dernier, alors qu’il avait été rétrogradé dans la hiérarchie comme troisième gardien, son nom avait déjà circulé à Charleroi. Mais le Sénégalais (2 sélections) avait refusé le prêt proposé par le Sporting, principalement pour raisons financières.

Plus si affinités ?

Cette fois, il a accepté. Avec la certitude de jouer au moins quatre à cinq matchs pour se relancer… et plus, qui sait, si affinités. Son contrat à Strasbourg court jusqu’en 2023. S’il retrouve son niveau, qu’il convainc le Sporting et que Koffi obtient un transfert l’été prochain – ce qui est plausible vu sa saison remarquable -, la direction sambrienne ne devra peut-être pas trop se creuser la tête pour dégoter son successeur.