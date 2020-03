Le Belge s'est blessé en février.

Le Sporting Charleroi n'a pas été épargné par les graves blessures cette saison. Après la fin de saison prématurée de Cristophe Diandy, blessé aux ligaments du genou en novembre face à Malines, c'est Massimo Bruno qui a dû déclarer forfait pour une longue période en février. La veille du déplacement à l'Antwerp, le Belge a connu la même blessure que son coéquipier sénégalais et devait par la même occasion faire une croix sur les prochains mois de compétition.



Quelques semaines plus tard, l'ancien joueur d'Anderlecht a donné de ses nouvelles lui qui avait fait une apparition sur la pelouse du Mambourg après la belle victoire zébrée face au Standard.

© Belga/Virginie Lefour



"Voici une petite vidéo pour vous dire que je me remets bien de mon opération", explique Massimo Bruno, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du RCSC. "La première semaine a été assez compliquée mais, honnêtement, cela va beaucoup mieux maintenant. J'essayer de me soigner au mieux au vu des circonstances."

Le joueur de 26 ans en a profité pour adresser un message d'encouragement aux supporters du club carolo, confinés comme toute la population belge en raison du coronavirus. "Je voulais vous souhaiter bon courage", avance Massimo Bruno. "Nous devons être patients durant ces moments assez compliqués. Faites tout ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de là le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et de votre famille."