Avec un bilan de 2 points sur 9 (défaite au Club, partages contre Genk et Charleroi), l’Antwerp traverse une période un peu compliquée.

Ce qui n’inquiète pas Bölöni : "Il y a des périodes où cela va moins bien. Les choses arrivent plus difficilement. Je ne vais pas stigmatiser un secteur de mon équipe. Mais je vois aussi qu’à part contre Charleroi, on n’est pas en négatif face à nos concurrents pour les PO1 dans les confrontations directes."

Et comme Karim Belhocine, le coach anversois parlait du verre à moitié vide ou à moitié plein : "À la fin d’un tel match, on peut être déçu car on n’a pas marqué dans nos moments forts ou content de ne pas avoir encaissé pendant nos moments faibles. Une excuse que je trouve aussi acceptable est le fait de n’avoir eu que 48 heures de récupération après notre match contre Genk. Le calendrier est fait comme cela et il faut l’accepter. Parfois, c’est en votre défaveur, parfois pas."

Le T1 anversois terminant son analyse en parlant de son gardien : "Bolat est un grand pro et je ne dis pas cela car il a arrêté un penalty. C’est tout simplement un bon gardien."